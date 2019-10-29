Льготы добровольцам: Рада в первом чтении приняла закон, фото — "Український тиждень"

https://racurs.ua/n128706-rada-predvaritelno-predostavila-lgoty-dobrovolcam-voevavshim-na-donbasse.html

Ракурс

Верховная Рада 29 октября приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции, а именно — добровольцам.

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За законопроект № 2045−1 отдали голоса 321 нардеп, сообщается в трансляции пленарного заседания.

Принятый в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции» дополняет закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Новация добавляет в перечень участников боевых действий лиц, которые добровольно защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и непосредственно выполняли боевые задачи антитеррористической операции в районах ее проведения не менее 30 календарных дней вместе с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел Украины, Национальной полицией, Национальной гвардией Украины, Службой безопасности Украины.

Льготы и гарантии распространяются на этих лиц и членов их семей. Статус не распространяется на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения антитеррористической операции, а также лиц, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведение антитеррористической операции (осуществляли волонтерскую деятельность).

Законопроект предлагает установить механизм принятия решения о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам.