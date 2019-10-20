Закон Украины о дезертирстве вступил в силу. Фото: report.if.ua

https://racurs.ua/n128315-v-ukraine-vstupil-v-silu-zakon-o-dezertirstve-voennoslujaschih.html

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Закон Украины «О внесении изменений в закон „О воинской обязанности и военной службе“ относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы» 20 октября вступил в силу.

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Законопроект № 1227, который был поддержан ВРУ в октябре, четко регламентирует прохождение военной службы, и в том числе регулирует вопрос включения дезертиров в численность украинской армии. Закон 19 октября опубликовали в правительственной газете «Голос Украины», а 20 октября он вступил в силу. Тест закона опубликован на веб-странице украинского парламента.

Изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» признают военнослужащих, которые самовольно покинули воинские части или места службы, дезертировали из Вооруженных сил Украины или добровольно сдались в плен, не входящими в численность украинской армии. Если же суд оправдает такого бойца, то предусмотрено восстановление ему все видов обеспечения и соответствующих гарантий социальной защиты.

Закон позволяет осуществлять проверки на наличие в отношении призывников информации о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии или наличии у них судимости.

Напомним, 3 октября Верховная Рада Украины приняла два важных законопроекта, регулирующих военную сферу. Один из них — проект закона № 1227 «О внесении изменений в закон „О воинской обязанности и военной службе“ относительно усовершенствования некоторых вопросов прохождения гражданами военной службы».