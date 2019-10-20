Закон України про дезертирство набув чинності. Фото: report.if.ua

https://racurs.ua/ua/n128315-v-ukrayini-nabuv-chynnosti-zakon-pro-dezertyrstvo-viyskovoslujbovciv.html

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Закон України «Про внесення змін до закону „Про військовий обов’язок і військову службу“ щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби» 20 жовтня набув чинності в Україні.

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Законопроект № 1227, який був підтриманий ВРУ у жовтні, чітко регламентує проходження військової служби, і в тому числі регулює питання включення дезертирів в чисельність української армії. Закон 19 жовтня опублікували в урядовій газеті «Голос України», а 20 жовтня він набув чинності. Тест закону опублікований на веб-сторінці українського парламенту.

Зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу» визнають військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували зі Збройних сил України або добровільно здалися в полон, такими, що не входять до чисельності української армії. Якщо ж суд виправдає такого бійця, то передбачене відновлення йому всі видів забезпечення й відповідних гарантій соціального захисту.

Закон дозволяє здійснювати перевірки на наявність стосовно призовників інформації про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність чи наявність у них судимості.

Нагадаємо, 3 жовтня Верховна Рада України ухвалила два важливих законопроекти, які регулюють військову сферу. Один із них — проект закону № 1227 «Про внесення змін до закону „Про військовий обов’язок і військову службу“ щодо удосконалення деяких питань проходження громадянами військової служби».