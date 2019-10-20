Дональд Трамп відмовився приймати лідерів G7 на власному курорті. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n128314-tramp-vidmovyvsya-provodyty-samit-g7-na-vlasnomu-kurorti-u-florydi.html

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Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, відмовився проводити в червні 2020 року саміт лідерів країн G7 на власному курорті Trump National Doral у Маямі.

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Від цієї ідеї він змушений був відмовитися після критики представників Демократичної партії. Наразі американський президент продовжує розглядати інші варіанти з проведенням саміту «Великої сімки». Про це Трамп 20 жовтня повідомив на власній сторінці у Twitter.

Я гадав, що зроблю щось корисне для нашої країни, коли використаю курорт Trump National Doral у Маямі для прийому лідерів G7. Цей курорт не тільки великий, але й розкішний і займає сотні акрів землі. Він розташований поруч із міжнародним аеропортом Маямі, з величезною кількістю бальних залів та приміщень для зустрічей, — йдеться в повідомленні.

Трап відзначив, що кожна з делегацій мала б власну будівлю на щонайменше півсотні номерів. Заявив, що проведення саміту не коштувало б для бюджету США ні копійки, бо він особисто готовий заплатити за організацію та проведення саміту. Наразі розглядається можливість проведення саміту у Кемп-Девіді.

Нагадаємо, у серпні американський президент Дональд Трамп заявив, що «цілком можливо» запросить російського колегу Володимира Путіна в якості гостя на наступний саміт «Великої сімки», який відбудеться у США.