Дональд Трамп отказался принимать лидеров G7 на собственном курорте. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n128314-tramp-otkazalsya-provodit-sammit-g7-na-sobstvennom-kurorte-vo-floride.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, отказался проводить в июне 2020 года саммит лидеров стран G7 на собственном курорте Trump National Doral в Майами.

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От этой идеи он вынужден был отказаться после критики представителей Демократической партии. Сейчас американский президент продолжает рассматривать другие варианты с проведением саммита «Большой семерки». Об этом Трамп 20 октября сообщил на собственной странице в Twitter.

Я думал, что сделаю что-то полезное для нашей страны, когда использую курорт Trump National Doral в Майами для приема лидеров G7. Этот курорт не только большой, но и роскошный и занимает сотни акров земли. Он расположен рядом с международным аэропортом Майами, с огромным количеством бальных залов и помещений для встреч, — говорится в сообщении.

Трап отметил, что каждая из делегаций имела бы собственное здание на минимум полсотни номеров. Заявил, что проведение саммита не обошлось бы для бюджета США ни копейки, потому что он лично готов заплатить за организацию и проведение саммита. Сейчас рассматривается возможность проведения саммита в Кэмп-Дэвиде.

Напомним, в августе американский президент Дональд Трамп заявил, что «вполне возможно» пригласит российского коллегу Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит «Большой семерки», который состоится в США.