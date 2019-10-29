Пільги добровольцям: Рада у першому читанні ухвалила закон, фото — "Український тиждень"

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Верховна Рада 29 жовтня ухвалила у першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції, а саме — добровольцям.

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За законопроект № 2045−1 віддали голоси 321 нардеп, повідомляється у трансляції пленарного засідання.

Ухвалений у першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичній операції» доповнює закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Новація додає до переліку учасників бойових дій осіб, які добровільно захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо виконували бойові завдання антитерористичної операції в районах її проведення не менше ніж 30 календарних днів разом із Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України, Службою безпеки України.

Пільги і гарантії поширюються на цих осіб і на членів їх сімей. Статус не поширюється на працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, а також осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність).

Законопроект пропонує також встановити механізм прийняття рішення про надання статусу учасника бойових дій таким особам та встановити відповідні підстави.