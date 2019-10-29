Під Києвом обікрали дачу голови Верховного судуhttps://racurs.ua/ua/n128705-pid-kyievom-obikraly-dachu-golovy-verhovnogo-sudu.htmlРакурс
Під Києвом в період з 24 по 28 жовтня обікрали будинок, з якого викрали велику суму готівки. У селі Любимівка Київської області невідомі проникли в будинок чоловіка голови Верховного суду Валентини Данішевської.
У момент злочину в будинку нікого не було. Зловмисники змогли викрасти з сейфа понад 40 тис. дол., повідомляють сьогодні УНН з посиланням на правоохоронні органи.
У поліції розповіли агентству, що злодії змогли пробратися в житло через вікно.
За фактом події поліція розпочала досудове розслідування за статтею «крадіжка».
Нагадаємо, що в Київській області затримали трьох грузинів за звинуваченням у нападі на приватного підприємця. Злочинці погрожували потерпілому і його дружині зброєю, забрали з дому гроші і викрали автомобіль.