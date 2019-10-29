Новости Украины

Под Киевом обокрали дачу главы Верховного суда. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n128705-pod-kievom-obokrali-dachu-glavy-verhovnogo-suda.html

Ракурс

Под Киевом в период с 24 по 28 октября обокрали дом, из которого похитили крупную сумму наличных. В селе Любимовка Киевской области неизвестные проникли в дом супруга главы Верховного суда Валентины Данишевской.

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В момент преступления в доме никого не было. Злоумышленники смогли похитить из сейфа свыше 40 тыс. долл., сообщают сегодня УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

В полиции рассказали агентству, что воры смогли пробраться в жилище через окно.

По факту происшествия полиция начала досудебное расследование по статье «кража».​

Напомним, что в Киевской области задержали трех грузин по обвинению в нападении на частного предпринимателя. Преступники угрожали пострадавшему и его жене оружием, забрали из дома деньги и угнали автомобиль.