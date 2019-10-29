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Инвестиционный форум начался в Мариуполе. Фото: Вовремя

Международный инвестиционный форум начался в Мариуполе (ТРАНСЛЯЦИЯ)

29 окт 2019, 11:13
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Инвестиционный форум RE: think. Invest in Ukraine с участием президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука начался 29 октября в Мариуполе.

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На форум приглашены более 400 представителей украинской власти и бизнеса. Чиновники и бизнесмены обсудят перспективы развития региона и улучшения инвестиционного климата страны.

Кроме того, в мероприятии примут участие представители и инвесторы из более чем 45 стран мира. В Мариуполе ждут гостей из США, Великобритании, Европейского Союза, Швеции, Японии, Канады и других стран. Ожидается приезд более 100 топ-менеджеров, представителей более 70 известных мировых компаний, 20 официальных делегаций.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее пригласил инвесторов на форум RE: think. Invest in Ukraine и подчеркнул, что в Украине обязательно будут созданы прозрачные и понятные правила игры для инвесторов, они будут одинаковы для всех.

Источник: Ракурс


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