Инвестиционный форум начался в Мариуполе. Фото: Вовремя

https://racurs.ua/n128704-mejdunarodnyy-investicionnyy-forum-nachalsya-v-mariupole-translyaciya.html

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Инвестиционный форум RE: think. Invest in Ukraine с участием президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука начался 29 октября в Мариуполе.

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На форум приглашены более 400 представителей украинской власти и бизнеса. Чиновники и бизнесмены обсудят перспективы развития региона и улучшения инвестиционного климата страны.

Кроме того, в мероприятии примут участие представители и инвесторы из более чем 45 стран мира. В Мариуполе ждут гостей из США, Великобритании, Европейского Союза, Швеции, Японии, Канады и других стран. Ожидается приезд более 100 топ-менеджеров, представителей более 70 известных мировых компаний, 20 официальных делегаций.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее пригласил инвесторов на форум RE: think. Invest in Ukraine и подчеркнул, что в Украине обязательно будут созданы прозрачные и понятные правила игры для инвесторов, они будут одинаковы для всех.