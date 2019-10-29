Інвестиційний форум розпочався у Маріуполі. Фото: Вчасно

https://racurs.ua/ua/n128704-mijnarodnyy-investyciynyy-forum-rozpochavsya-u-mariupoli-translyaciya.html

Ракурс

Інвестиційний форум RE: think. Invest in Ukraine за участю президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Олексія Гончарука розпочався 29 жовтня в Маріуполі.

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На форум запрошені понад 400 представників української влади та бізнесу. Чиновники та бізнесмени обговорять перспективи розвитку регіону та покращення інвестиційного клімату країни.

Крім того, у заході візьмуть участь представники та інвестори з понад 45 країн світу. У Маріуполі чекають гостей із США, Великої Британії, Європейського Союзу, Швеції, Японії, Канади та інших країн. Очікується приїзд понад 100 топ-менеджерів, представників понад 70 відомих світових компаній, 20 офіційних делегацій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше запросив інвесторів на форум RE: think. Invest in Ukraine та наголосив, що в Україні обов’язково будуть створені прозорі та зрозумілі правила гри для інвесторів, вони будуть однакові для всіх.