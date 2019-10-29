Кнопкодавство: Рада у першому читанні запровадила штрафи за неособисте голосування, фото — ZiK

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Верховна Рада 29 жовтня у першому читанні запровадила штрафи за кнопкодавство. Депутати підтримали законопроект, який вніс у вересні до парламенту перший заступник спікера Руслан Стефанчук.

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За законопроект № 2148 проголосували 287 нардепів.

Законопроект, який бореться з кнопкодавством, має назву «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України».

Проект цього закону пропонує встановити кримінальну відповідальність за здійснення народним депутатом України будь-яким способом голосування на засіданні Ради замість іншого народного депутата України.

Таке діяння каратиметься штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України досудове розслідування таких кримінальних правопорушень здійснюватимуть слідчі органів Державного бюро розслідувань.

Проект доповнює Кримінальний кодекс України статтею 3642 «Здійснення народним депутатом України голосування замість іншого народного депутата України». Закон «Про статус народного депутата України» пропонується доповнити новою статтею 39 «Відповідальність народного депутата України за невиконання своїх обов’язків».

Зміни стосуються й закону «Про Регламент Верховної Ради України», у якому встановлюється порядок притягнення народного депутата до відповідальності.

Нагадаємо, що у вересні на неособистому голосуванні попалися декілька нардепів із провладної «Слуги народу». Президент Володимир Зеленський назвав кнопкодавство своїх соратників «їхньою великою помилкою» і закликав ухвалити закон про імперативний мандат.