Пристайко заявив про початок розведення сил в Золотом. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n128710-prystayko-nazvav-terminy-provedennya-rozvedennya-syl-v-zolotomu-i-petrovskomu.html

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Розведення сил на Донбасі в населених пунктах Золоте і Петровське може відбутися протягом 7−10 днів, про що заявив глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко.

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Спочатку розведення буде проходити в Золотому, після чого процес почнеться в Петровському, сказав сьогодні Пристайко під час інвестиційного форуму в Маріуполі.

Якщо ми в Золотому розведемо сьогодні, завтра, післязавтра, то ми зможемо перейти до Петровського, коли настане день сьомий. Я сподіваюся 7−10 днів, — сказав він.

При цьому глава МЗС підкреслив, що розведення сил сприятиме якнайшвидшій зустрічі в нормандському форматі. Пристайко нагадав, що для цього бойовики повинні припинити обстріли в місцях розведення.

Нагадаємо, інтернет обурили реакція і тон розмови Зеленського з добровольцями на їх позиції поблизу міста Золотого Луганської області.