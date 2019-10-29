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Ракурс
Под Киевом подросток на отцовском джипе разбился насмерть, фото: Нацполиция

Под Киевом подросток на отцовском джипе разбился насмерть (ФОТО, ВИДЕО)

29 окт 2019, 17:38
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Смертельное ДТП произошло сегодня в Васильковском районе Киевской области в селе Крячки.

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Утром 14-летний подросток на внедорожнике не справился с управлением, в результате чего погиб, а его друзья получили травмы. Они госпитализированы в медучреждение. Об этом сообщает пресс-служба региональной Нацполиции.

Как выяснилось, несовершеннолетний парень взял отцовское авто, чтобы покататься по селу с тремя друзьями 14 и 15 лет. Во время его маневров автомобиль перевернулся.

На Киевщине подросток не справился с управлением родительского джипа и погиб в ДТП, фото Нацполиция

На Киевщине подросток не справился с управлением родительского джипа и погиб в ДТП, фото Нацполиция

О ДТП правоохранителям стало известно от случайных свидетелей. Уже открыто уголовное производство согласно ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения), проводятся следственные действия.

Напомним, ранее в Киеве в ДТП с участием «скорой» погибли два человека. На перекрестке улиц Ватутина и Перова в транспортное средство врезался легковой автомобиль Peugeot, когда медики ехали на красный свет.

Источник: Ракурс


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