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Сьогодні в Києві мітингують проти відведення військ на Донбасі, скріншот відео

«Ні кроку назад»: у Києві мітингують проти відведення військ біля Золотого (ТРАНСЛЯЦІЯ)

29 жов 2019, 19:06
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Сьогодні в Києві о 19.00 розпочалася акція «Ні кроку назад!», учасники котрої виступають проти розпочатого сьогодні на Донбасі в районі міста Золотого Луганської області розведення військ, котре, на їхню думку, насправді є початком відступу українських військовослужбовців без наявності об'єктивних для цього причин.

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Акція відбувається біля будівлі Офісу президента на Банковій без партійних прапорів.

Відступ із Золотого — перший крок до капітуляції! — переконані активісти.

Рух опору капітуляції попереджає владу про недопустимість будь-яких дій, які ставлять під загрозу суверенітет України, життя та безпеку її громадян, — наголошують організатори акції.

Сьогодні о 12.00, попри численні повідомлення про обстріли впродовж останніх днів українських військовослужбовців бойовиками в районі Золотого, там розпочалося відведення військ. Раніше офіційний Київ заявляв, що розведення розпочнеться лише в разі дотримання тиші впродовж семи днів.

Нагадаємо, добровольці, котрі перебувають у Золотому для захисту місцевого населення від можливих загроз з боку бойовиків, заявили, що залишаться на займаних позиціях.

Джерело: Ракурс


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«Ні кроку назад»: у Києві мітингують проти відведення військ біля Золотого (ТРАНСЛЯЦІЯ)

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