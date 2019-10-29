Сьогодні в Києві мітингують проти відведення військ на Донбасі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n128743-ni-kroku-nazad-u-kyievi-mitynguut-proty-vidvedennya-viysk-bilya-zolotogo-translyaciya.html

Ракурс

Сьогодні в Києві о 19.00 розпочалася акція «Ні кроку назад!», учасники котрої виступають проти розпочатого сьогодні на Донбасі в районі міста Золотого Луганської області розведення військ, котре, на їхню думку, насправді є початком відступу українських військовослужбовців без наявності об'єктивних для цього причин.

Loading...

Акція відбувається біля будівлі Офісу президента на Банковій без партійних прапорів.

Відступ із Золотого — перший крок до капітуляції! — переконані активісти.

Рух опору капітуляції попереджає владу про недопустимість будь-яких дій, які ставлять під загрозу суверенітет України, життя та безпеку її громадян, — наголошують організатори акції.

Сьогодні о 12.00, попри численні повідомлення про обстріли впродовж останніх днів українських військовослужбовців бойовиками в районі Золотого, там розпочалося відведення військ. Раніше офіційний Київ заявляв, що розведення розпочнеться лише в разі дотримання тиші впродовж семи днів.

Нагадаємо, добровольці, котрі перебувають у Золотому для захисту місцевого населення від можливих загроз з боку бойовиків, заявили, що залишаться на займаних позиціях.