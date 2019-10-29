Поганий сон негативно впливає на здоров’я

https://racurs.ua/ua/n128742-ucheni-vstanovyly-sche-odnu-nebezpeku-poganogo-snu.html

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Добрий сон та мікробіом кишечника міцно пов’язані.

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Поганий сон може негативно вплинути на мікробіом кишечника, що, в свою чергу, може призвести до додаткових проблем зі здоров’ям. Такого висновку дійшли учені з Університету Nova Southeastern (Флорида, США), повідомляє прес-служба цього вишу.

Мікробіом кишечника — це всі мікроорганізми (бактерії, віруси, найпростіші та грибки) та їхній генетичний матеріал, що містяться у шлунково-кишковому тракті. Не у всіх людей його різноманітність є на однаковому рівні, проте вважається, що здоровий мікробіом — це різноманітний мікробіом.

Учасники дослідження носили те, що учені охарактеризували як «Apple Watch на стероїдах». Ці пристрої дозволяли фіксувати життєві показники людей.

Таким чином, дослідники могли визначити, наскільки добре піддослідні спали вночі, а потім перевірити їхній мікробіом. Учені виявили, що у тих, хто добре спав, був більш різноманітний — або «кращий» — мікробіом кишечника.

Враховуючи сильну двонаправлену комунікацію кишечника та мозку, вони, ймовірно, впливають один на одного, — наголошують дослідники. — Ми вважаємо, що поганий сон, ймовірно, чинить сильний негативний вплив на здоров’я кишечника (різноманітність мікробіому).

Учені зазначають, що стан мікробіому кишечника пов’язаний з іншими проблемами здоров’я, такими як хвороба Паркінсона та аутоімунні захворювання, а також з психологічним здоров’ям (тривогою та депресією).

Чим різноманітніший мікробіом кишечника, тим вірогідніше покращити загальний стан здоров’я, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, учені встановили, що переїзд до США змінює мікробіом кишечника іммігрантів.