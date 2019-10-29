Плохой сон негативно влияет на здоровье

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Хороший сон и микробиом кишечника прочно связаны.

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Плохой сон может негативно повлиять на микробиом кишечника, что, в свою очередь, может привести к дополнительным проблемам со здоровьем. К такому выводу пришли ученые из Университета Nova Southeastern (Флорида, США), сообщает пресс-служба этого вуза.

Микробиом кишечника — это все микроорганизмы (бактерии, вирусы, простейшие и грибки) и их генетический материал, содержащиеся в желудочно-кишечном тракте. Не у всех людей его разнообразие находится на одинаковом уровне, однако считается, что здоровый микробиом — это разнообразный микробиом.

Участники исследования носили то, что ученые охарактеризовали как «Apple Watch на стероидах». Эти устройства позволяли фиксировать жизненные показатели людей.

Таким образом, исследователи могли определить, насколько хорошо испытуемые спали ночью, а затем проверить их микробиом. Ученые обнаружили, что у тех, кто хорошо спал, был более разнообразный — или «лучший» — микробиом кишечника.

Учитывая сильную двунаправленную коммуникацию кишечника и мозга, они, вероятно, влияют друг на друга, — отмечают исследователи. — Мы считаем, что плохой сон, вероятно, оказывает сильное негативное влияние на здоровье кишечника (разнообразие микробиома).

Ученые отмечают, что состояние микробиома кишечника связано с другими проблемами здоровья, такими как болезнь Паркинсона и аутоиммунные заболевания, а также с психологическим здоровьем (тревогой и депрессией).

Чем разнообразнее микробиом кишечника, тем вероятнее улучшить общее состояние здоровья, — подчеркивают исследователи.

Напомним, ученые установили, что переезд в США меняет микробиом кишечника иммигрантов.