Микробиом человека. Иллюстрация: NHGRI / Flickr

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Известно ли вам, что миллиарды бактерий, которые живут в нашем теле, могут влиять на развитие болезней, например, атеросклероза и диабета, а также отвечают за некоторые психические расстройства? Микробиом человека — это более широкое понятие, чем микрофлора (микробиота). Имеются в виду не только микробы, но и совокупность микробных генов, влияющих на среду, в которой они существуют.

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Микробиота тренирует наш иммунитет, защищает от чужих патогенных бактерий, участвует в метаболизме, обмене холестерина, выработке половых гормонов, может определять склонность человека к полноте и даже депрессиям. Сбалансированная микрофлора — это наше здоровье.

Богатый внутренний мир, или Факторы, влияющие на микробиом человека

О том, что влияет на кишечный микробиом человека и как его оздоровить, — Елена Ливинская, микробиолог, кандидат биологических наук (Институт микробиологии и вирусологии им. Д. Заболотного):

— Питание является наиболее весомым фактором влияния на микробиом. Если мы употребляем много мясных продуктов, то селекционируется больше протеолитических микроорганизмов, которые любят мясо. Но когда происходит микровоспаление, эти микроорганизмы не брезгуют тем, чтобы нас также поесть. Это еще один аргумент в пользу здоровой тарелки, в основе которой лежат зерновые, овощи и фрукты. Конечно, мясо должно быть, но не основой рациона.

Инфекционные болезни. Любая инфекционная болезнь нарушает микробиом человека. Организм долго восстанавливается и остается уязвимым к новым неблагоприятным факторам.

Применение противомикробных средств, неконтролируемое применение антибиотиков и дезинфектантов. Эра слишком чистых рук должна приостановиться, ведь это прямая дорога к аллергиям и аутоиммунным заболеваниям.

На микробиом человека влияют генетические факторы, наличие или отсутствие аппендикса. Люди, у которых нет аппендикса, уязвимы к кишечным инфекциям, в том числе антибиотикорезистентным. Аппендикс — такой себе карман микробиоты, из которого при необходимости организм может ее достать и восстановиться.

Становление микробиома человека

Мы не рождаемся стерильными. Последние исследования говорят, что еще до того, как ребенок рождается, у него есть определенное количество микроорганизмов. Они проникают через плаценту, амниотическую жидкость. Таким образом, антибиотикотерапия, питание матери во время беременности важны. В возрасте 2‒5 лет микробиом напоминает взрослый. Первые три года жизни — критические в плане питания.

На микробиом человека влияет грудное вскармливание. В молоке есть лактулоза и факторы роста для развития микроорганизмов. Молоко разных матерей по своему составу отличается. Есть исследования, которые говорят, что у сельских матерей более разнообразная микробиота, чем у городских. Даже географическое положение влияет. Другие исследования показывают, что на юге и севере Европы микробиота имеет разный состав.

Организм и микробиом человека: ты — мне, я — тебе

Это взаимовыгодное существование. Для микробов мы являемся эконишей со стабильными условиями и притоком питательных веществ. Микробы дают нам защиту от патогенов, помогают иммунной системе вызревать, моделируют иммунный ответ, синтезируют витамины, аминокислоты, медиаторы, они вовлечены в многочисленные метаболические процессы.

Когда в наш организм приходят «плохие парни», то все места уже заняты «хорошими парнями», и им некуда припарковаться. Это конкуренция за место и пищу. Как это происходит? Микробы синтезируют антимикробные вещества — бактериоцины или антибиотикоподобные соединения. Или могут дать пинка нашему организму, который сам будет синтезировать противомикробные вещества. Это мы видим на примере выработки иммуноглобулинов класса А, различных противомикробных белков и пептидов.

Влияние микробиома человека на иммунную систему можно сравнить с калибровкой, особенно в первые годы жизни. Чем больше микроорганизмов будет в окружении ребенка, тем лучше (конечно, это не должен быть пол в больнице или дверные ручки в аптеках, имеется в виду природа, животные). Иммунная система учится, насколько сильно нужно реагировать на тот или иной фактор.

Участие в метаболических процессах. Выработка короткоцепочечных жирных кислот (пропионат, бутерат, ацетат). Это невероятно крутая штука, которая вовлечена в многочисленные процессы. Эти кислоты синтезируют различные группы микроорганизмов. Например, пропионат идет в кровоток, стучится в печень и говорит: «Хватит синтезировать холестерин», таким образом его уровень уменьшается. Бутерат — это функциональная пища для наших эпителиоцитов (функциональная — потому что это пища, которая также регулирует апоптоз — запрограммированную смерть клеток, воспалительные реакции). Ацетат участвует в жировом обмене, в синтезе лептина, который дает возможность почувствовать насыщение во время еды. Микробы вовлечены в выработку муцина (вещества, входящие в состав секретов всех слизистых желез, желудочного сока), участвуют в обмене желчных кислот.

Микробиом человека вовлечен в нервные процессы. Участие в обмене стероидных гормонов — некоторые микроорганизмы могут снижать уровень этих гормонов в нашей крови, это очень важно, особенно когда речь идет о риске гормонзависимого опухолеобразования.

Кишечный микробиом вовлечен во многие патологические состояния. В частности, психические расстройства, например, шизофрения, биполярное расстройство, синдром дефицита внимания, аутичный синдром, депрессии.

Как оздоровить микробиом человека — 7 шагов

Избегаем инфекционных болезней. Возможно, это звучит просто и примитивно, но это действует. Моем руки. Уделяем внимание гигиене мобильных телефонов. Это бомба, которая постоянно с нами — в транспорте, гардеробной, за обеденным столом, а вечером большая часть людей положит его под подушку. Этот совет особенно касается врачей, ведь именно на мобильных телефонах врачей живут антибиотикорезистентные штаммы, которые могут убить пациентов. Сейчас в США есть протоколы обращения врачей с мобильными телефонами. Надеюсь, они скоро появятся и в Украине. Не применяем антибиотики без назначения врача. Разумно ограничиваем использование дезинфектантов и моющих средств в быту. Свято место пусто не бывает. Когда мы что-то смыли, туда обязательно придет что-то другое, и не факт, что эти микробы будут лучше. Для бактерий присущ горизонтальный перенос генов. Мы и другие живые организмы передаем свои гены вертикально, то есть от поколения к поколению, тогда как бактерии могут просто подхватить из окружающей среды чью-то ДНК, которая, например, кодирует гены антибиотикорезистентности, и использовать ее себе во благо, а нам — не очень. Употребляем пищу, богатую клетчаткой. Следует избегать чрезмерной термической обработки, когда овощи разваливаются и баланс растворимой и нерастворимой клетчатки нарушается. Отдаем предпочтение продуктам, а не биологическим добавкам. Употребляем ферментированные продукты. Квашеные овощи, кисломолочные продукты содержат полезную микробиоту. Важно отличать квашеные продукты от маринованных и соленых. Молочнокислые бактерии продуцируют витамины группы B и фолиевую кислоту. Они способны даже разлагать нитраты и уменьшать их содержание в капусте (при квашении), если их там был избыток. Стоит ли принимать препараты пре- и пробиотиков? Не принимаем, если нет показаний. Когда выбираем пробиотик, желательно отдать предпочтение производителям-фармкомпаниям. Важно, чтобы были указаны номера штаммов. Пробиотики есть эффективные и не очень. Эффективность должна быть доказана научными исследованиями. Если, например, мы увидим в составе Lactobacillus rhamnosus GG, то открыв сайт PubMed (Национальная медицинская библиотека США), увидим кучу публикаций. Так же и другие штаммы. Концентрация должна быть не менее 10 в девятой степени КОЕ (колониеобразующих единиц) — показатель количества жизнеспособных микроорганизмов в единице объема. Бываем на природе. Контакт с новыми непатогенными микроорганизмами важен для иммунитета и повышения разнообразия микробиоты. Избегаем стрессов. Длительный стресс может приводить к дисбалансу микробиома человека.

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Из выступления на XII научно-практической конференции с международным участием «Современные аспекты рационального питания».

Подготовила Оксана ШКЛЯРСКАЯ