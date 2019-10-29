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Ракурс
Співробітника НБУ спіймали на хабарі, фото: Генпрокуратура

Співробітника Нацбанку викрили на хабарі в 50 тис. дол. США (ФОТО)

29 жов 2019, 19:56
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Співробітника Національного банку України (НБУ) викрили під час спроби отримання хабара на загальну суму 50 тис. дол. США (приблизно 1,245 млн грн).

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За ці кошти він обіцяв директорові приватного підприємства, що здійснює діяльність з обміну валюти, посприяти в отриманні безстрокової Генеральної ліцензії Нацбанку на здійснення таких послуг, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Затримання чиновника відбулося у Києві біля будівлі НБУ на Печерську, коли він отримував частину коштів хабара на суму 40 тис. дол. США.

Наразі готується повідомлення про підозру за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 15 і ч. 4 ст. 190 (замах на шахрайське заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії.

Співробітника НБУ спіймали на хабарі, фото: Генпрокуратура

Нагадаємо, наприкінці серпня у Волинській області на хабарі викрили очільника однієї з об'єднаних територіальних громад. За хабар він обіцяв посприяти у виділенні землі місцевому фермеру.

Джерело: Ракурс


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