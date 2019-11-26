Петро Порошенко демонструє паспорти громадян РФ, що воюють на сході України, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n129963-sud-nadav-dbr-dostup-do-danyh-pasportiv-poroshenka.html

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Печерський райсуд Києва надав Державному бюро розслідувань (ДБР) тимчасовий доступ до наявних у міністерства закордонних справ даних дипломатичного та службового паспортів п’ятого президента України, а нині депутата від фракції «Європейська солідарність» Петра Порошенка.

У про це йдеться у рішенні суду від 22 листопада, повідомляє видання «Українська правда».

Також ДБР надано доступ до всіх документів, що надавалися та були складені при оформленні та видачі цих паспортів.

Термін дії цієї ухвали суду становить один місяць.

На початку листопада ДБР, в межах здійснюваного розслідування щодо відпочинку Порошенка на Мальдівах, отримало доступ до інформації щодо зарплати, доходів та страхових внесків Порошенка за п’ять років.

Нагадаємо, минулого тижня голова Європейської народної партії Дональд Туск висловив занепокоєння через переслідування Порошенка. Так Туск прокоментував «касетний скандал», пов’язаний з очільником ДБР Романом Трубою.