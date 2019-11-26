Петр Порошенко демонстрирует паспорта граждан РФ, воюющих на востоке Украины, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n129963-sud-predostavil-gbr-dostup-k-dannym-pasportov-poroshenko.html

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Печерский райсуд Киева дал Государственном бюро расследований (ГБР) временный доступ к имеющимся у министерства иностранных дел данным дипломатического и служебного паспортов пятого президента Украины, а ныне депутата от фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

В об этом говорится в решении суда от 22 ноября, сообщает издание «Украинская правда».

Также ГБР предоставлен доступ ко всем документам, которые предоставлялись и были составлены при оформлении и выдаче этих паспортов.

Срок действия этого постановления суда составляет один месяц.

В начале ноября ГБР, в пределах осуществляемого расследования отдыха Порошенко на Мальдивах, получило доступ к информации по зарплате, доходах и страховых взносах Порошенко за пять лет.

На прошлой неделе председатель Европейской народной партии Дональд Туск выразил обеспокоенность из-за преследования Порошенко. Так Туск прокомментировал «кассетный скандал», связанный с главой ГБР Романом Трубой.