Сенцову вручили премию Сахарова: он призвал не верить Путину, убившему тысячи украинцев

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Ракурс

Олег Сенцов получил сегодня премию им. Сахарова, которой его отметили еще в 2018 году, когда он находился в российской тюрьме.

Во время своего выступления на церемонии награждения Сенцов призвал ни в коем случае не верить словам и публичным действиям президента России Владимира Путина.

Не верьте Путину! Россияне обязательно обманут, они не хотят мира на Донбассе, они не хотят мира в Украине. Они хотят видеть Украину на коленях! Помните о каждом из 13 тыс. погибших на Донбассе, о сотнях украинцев в российских тюрьмах, которых могут пытать прямо сейчас, о крымских татарах, у которых продолжаются обыски, о детях, оставшихся без родителей, о солдатах, которые сейчас сидят в окопах, защищая нашу страну и рискуя жизнью, — призвал Сенцов.

Премия им. Сахарова вручается с 1988 года гражданам и организациям, которые защищают права и основные свободы человека, отстаивают развитие демократии и верховенства права. Ее назвали в честь известного советского диссидента Андрея Сахарова.

Сенцов стал лауреатом премии Сахарова в прошлом году, когда находился за решеткой в заполярной колонии «Белый медведь» в российском городе Лабытнанги. В колонии он провел 5 из 20 лет заключения, к которому его приговорили в России по сфабрикованному обвинению в якобы намерении подорвать памятник Ленину в оккупированном Крыму.