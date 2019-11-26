Устаканивание и турборежим: Корниенко рассказал, что происходит во фракции «Слуга народа», фото — "Громадське"

https://racurs.ua/n129959-ustakanivanie-i-turborejim-kornienko-rasskazal-chto-proishodit-vo-frakcii-sluga-naroda.html

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Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко объяснил, почему в его фракции в Раде часто вспыхивают скандалы.

Истории с детектором лжи между Давидом Арахамией и Александром Дубинским, перепиской Яременко с проститутками, судимостью Романа Иванисова за изнасилование и другие скандалы Корниенко объяснил тем, что процесс объединения фракции, которая насчитывает 250 депутатов, продолжается.

Ошибаются все: наши депутаты и мы, когда их отбирали. Если говорить о статистике, то даже перечисленные скандалы охватили максимум пять депутатов, это 1/50, 2%. Это не та цифра, которая может повлиять на объединение или не объединение людей, — рассказал Корниенко в интервью «Громадському».

Руководитель фракции СН сказал, что одновременно происходит два процесса. Один из них, по его словам, это — «устаканивание». Он считает, что несогласные должны были бы быть среди 250 нардепов, зашедших в Раду от фракции власти.

Среди 250 человек точно есть люди с непроясненным прошлым. Как и люди со своей активной позицией. Как, например, господин Дубинский. Он в целом является нашим идеологическим сторонником, но методы у него несколько иные, чем у правительства. Это вопрос поиска консенсуса и общего решения, — пояснил Корниенко.

В то же время он просит взглянуть на результаты голосований в парламенте и предостерег от того, чтобы считать его фракцию «разорванной скандалами». В заслугу своей партии Корниенко поставил принятие закона о земельной реформе, бюджета, закона о незаконном обогащении.

Он считает, что СН объединяют «мировоззренческие вещи». Корниенко ответил и на упреки относительно вероятного роспуска парламента, как это недавно в шутку сообщил президент Владимир Зеленский.

Это лучше у него спросить. Конечно, всегда есть потенциал работать лучше. Это больше, наверное, эмоциональная реакция президента на то, что происходит. На днях он это вообще детям, кажется, говорил. Как шутку, — считает Корниенко.

Напомним, что сегодня изгнанная из рядов СН нардеп Анна Скороход сообщила, что из фракции могут уйти 11 депутатов.