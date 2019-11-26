Анна Скороход. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/n129947-iz-frakcii-sluga-naroda-uydut-esche-11-nardepov-skorohod.html

Ракурс

Нардеп Анна Скороход, которая недавно была исключена из фракции «Слуга народа», заявила, что в ближайшее время планирует создать в парламенте новую депутатскую группу из 60 народных избранников.

По словам Скороход, фракция «Слуга народа» начинает распадаться. Ей звонят бывшие коллеги по фракции и предлагают свои кандидатуры на членство в новой группе. Таких «слуг народа» уже набралось 11 человек, сообщила Скороход в эфире «Прямого».

Однако, нардеп предпочла пока что не называть фамилии коллег, которые планируют выйти из фракции. Скороход не стала вдаваться в подробности и по поводу создания новой группы депутатов в парламенте, для которой еще даже не выбрано название.

Как известно, Скороход была исключена из фракции «Слуга народа» из-за неголосования за законопроекты, по которым имелось совместное решение фракции. В частности, Скороход проголосовала против земельной реформы президента Владимира Зеленского. Одновременно со Скороход из фракции был исключен нардеп Антон Поляков. Оба депутата являются мажоритащиками.

Как ранее писал «Ракурс», Скороход в кулуарах Верховной Рады заявила, что во фракции «Слуга народа» зарплаты депутатам выдают в конвертах.