Анна Скороход. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n129947-frakciu-sluga-narodu-zalyshat-sche-11-nardepiv-skorohod.html

Ракурс

Нардеп Анна Скороход, яка недавно була виключена з фракції «Слуга народу», заявила, що найближчим часом планує створити у парламенті нову депутатську групу із 60 народних обранців.

За словами Скороход, фракція «Слуга народу» починає розпадатися. Їй телефонують колишні колеги по фракції і пропонують свої кандидатури на членство у новій групі. Таких «слуг народу» вже назбиралося 11 осіб, повідомила Скороход в ефірі «Прямого».

Однак, нардеп вважає за краще наразі не називати прізвищ колег, які планують вийти із фракції. Скороход не стала вдаватися в подробиці і щодо створення нової групи депутатів у парламенті, для якої ще навіть не обрано назву.

Як відомо, Скороход була виключена з фракції «Слуга народу» через неголосування за законопроекти, щодо яких було спільне рішення фракції. Зокрема, Скороход проголосувала проти земельної реформи президента Володимира Зеленського. Одночасно зі Скороход із фракції був виключений нардеп Антон Поляков. Обидва депутати є мажоритарниками.

Як раніше писав «Ракурс», Скороход у кулуарах Верховної Ради заявила, що депутатам із фракції «Слуга народу» зарплати видають у конвертах.