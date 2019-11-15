Скороход зізналася, що у «Слузі народу» видають зарплати у конвертах, фото: ATR

https://racurs.ua/ua/n129483-skorohod-ziznalas-scho-u-sluzi-narodu-vydaut-zarplaty-u-konvertah.html

Ракурс

Анна Скороход, народний депутат України, підтвердила інформацію, що у фракції «Слуга народу» видають зарплати у конвертах.

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Про це вона повідомила після засідання політсили. У кулуарах Верховної Ради народний обранець розповіла подробиці.

Депутат звинуватила керівництво у недостовірних заявах щодо її діяльності. За її словами, гроші в розмірі 3 тис. дол. вона нікому не пропонувала.

Тут зарплати по п’ять тисяч у конвертах, а ви говорите 3 тис. дол. за рішення в комітеті, — зазначила Скороход.

Хто саме пропонує зарплати у конвертах, вона не уточнила. За її словами, подібні випадки були зафіксовані.

Також нардеп повідомила, що їй надходили погрози від голови фракції Давіда Арахамії. Він нібито обіцяв «розмазати» її у випадку, якщо та не підтримає законопроект № 2178−10 про відкриття ринку землі.

Мені періодично телефонували, представлялися з апарату й говорили, що я не так голосую, — долала вона.

Прокоментувала депутат і дії спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Скороход повідомила, що він використовує шифри, щоби змушувати «слуг народу» до позитивного голосування. Фразами «прошу підтримати» або «прошу визначитися» Разумков намагається впливати на народних обранців.

Сьогодні Скороход виключили зі складу парламентської фракції «Слуга народу».

Вона в сесійній залі звинуватила владу у тиску на неї та чоловіка через її голосування. Скороход зазначила, що її співмешканця затримали правоохоронці одразу після того, як вона проголосувала проти земельного закону, який пропонувала і підтримувала «Слуга народу».