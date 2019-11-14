Скандал у Раді: «Слуга народу» Скороход звинуватила владу у тиску на чоловіка через її голосування, фото — Фейсбук А.Скороход

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Народний депутат від фракції «Слуга народу» Анна Скороход 14 листопада зробила сенсаційну заяву у сесійній залі.

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Нардеп з трибуни парламенту звинуватила владу у тиску на свого чоловіка через власні голосування у Раді, які йдуть у розріз із політикою фракції СН, повідомляється у трансляції з парламенту.

Зокрема, Скороход повідомила про сьогоднішнє затримання чоловіка відразу після того, як вчора нардеп проголосувала проти земельного закону, який пропонувала і гаряче підтримувала «Слуга народу».

Як повідомляють ЗМІ, цивільний чоловік депутата — Олексій Алякін. Він є бізнес-партнером підприємця Павла Фукса. Алякін — екс-власник російського банку «Пушкіно». Його спочатку затримали українські правоохоронці за запитом з РФ, але потім відпустили. В Україні він є власником будівельної компанії «Прогрес Буд» в Борисполі. У цій компанії до обрання в Раду заступником директора працювала й Анна Скороход.

На заяву Скороход відреагували усі політичні сили в парламенті. Давід Арахамія («Слуга народу») заявив, що «треба погуглити» про фірму її чоловіка і тоді, мовляв, «усі питання зникнуть». Він також повідомив, що нардеп часто зверталася до нардепів і «пропонувала грошову допомогу».

Ірина Геращенко від «Європейської солідарності» вимагає створити ТСК щодо заяви колеги. Скороход підтримали у виступах і Юлія Тимошенко («Батьківщина»), і Нестор Шуфрич (ОПЗЖ).

Саме Скороход раніше в Раді влаштувала істерику через те, що спікер парламенту Дмитро Разумков не надав можливості розглянути її правки до законопроекту закону № 2239−1 «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з відокремленням діяльності з транспортування природного газу» у другому читанні.

Мажоритарник від округу № 93 засмутилася через те, що їй не надають можливості розглянути в Раді ті правки, які не підтримав профільний комітет. Скороход висловила своє обурення та розплакалася.