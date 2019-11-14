Скандал в Раде: «Слуга народа» Скороход обвинила власть в давлении на мужа из-за ее голосований, фото — Фейсбук А.Скороход

https://racurs.ua/n129429-sluga-naroda-skorohod-obvinila-vlast-v-davlenii-na-muja-iz-za-ee-golosovaniy.html

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Народный депутат от фракции «Слуга народа» Анна Скороход 14 ноября сделала сенсационное заявление в сессионном зале.

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Нардеп с трибуны парламента обвинила власть в давлении на своего мужа из-за собственных голосования в Раде, которые идут в разрез с политикой фракции СН, сообщается в трансляции из парламента.

В частности, Скороход сообщила о сегодняшнем задержания ее мужа — сразу после того, как вчера нардеп проголосовала против земельного закона, который предлагала и горячо поддерживала «Слуга народа».

Как сообщают СМИ, гражданский муж депутата — Алексей Алякин. Он является бизнес-партнером предпринимателя Павла Фукса. Алякин — экс-владелец российского банка «Пушкино». Его сначала задержали украинские правоохранители по запросу с РФ, но затем отпустили. В Украине он является владельцем строительной компании «Прогресс Строй» в Борисполе. В этой компании до избрания в Раду заместителем директора работала и Анна Скороход.

На заявление Скороход отреагировали все политические силы в парламенте. Давид Арахамия («Слуга народа») заявил, что «надо погуглить» о фирме ее мужа и тогда, мол, «все вопросы исчезнут». Он также сообщил, что нардеп часто обращалась к нардепам и «предлагала денежную помощь».

Ирина Геращенко от «Европейской солидарности» требовала создать ВСК относительно заявления коллеги. Скороход поддержали в выступлениях и Юлия Тимошенко («Батькивщина»), и Нестор Шуфрич (ОПЗЖ).

Именно Скороход ранее в Раде устроила истерику из-за того, что спикер парламента Дмитрий Разумков не предоставил возможности рассмотреть ее правки в законопроект закона № 2239−1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа» во втором чтении.

Мажоритарщик из округа № 93 расстроилась из-за того, что ей не предоставляют возможности рассмотреть в Раде те правки, которые не поддержал профильный комитет. Скороход выразила свое возмущение и расплакалась.