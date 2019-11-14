Зеленский заявил о погашении задолженности по заработной плате шахтерам, фото: pixabay

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Ракурс

Задолженность по заработной плате украинским шахтерам погашена.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Министерство финансов осуществило перевод средств. В Facebook он рассказал подробности.

Деньги получили работники шахт Волыни, Львовщины, Донбасса и Луганщины. В общем отправлено сумму в 1 млрд грн. По словам главы государства, эти средства уже находятся на счетах государственных шахт. Руководству осталось перевести их на счета своих работников.

Президент добавил, что украинские граждане всегда были и будут приоритетом для власти. По его мнению, производство угольной продукции является важнейшим для энергетической независимости Украины. Материальное обеспечение рабочих является необходимой составляющей в этом вопросе.

Напомним, на Львовщине в июне была организована забастовка горняков. Шахты госпредприятия «Львовуголь» частично возобновили работу после поступления средств на сумму 30 млн грн.