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Ракурс
Угнали Lexus с пистолетом: жертвой угонщиков стал судья Хозсуда Киева. Фото: autoua.net

Угнали Lexus с пистолетом: жертвой угонщиков стал судья Хозсуда Киева

14 ноя 2019, 12:31
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Угон автомобиля Lexus, на котором ездил судья Хозяйственного суда, произошел в Киеве.

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В момент угона «Лексус» был припаркован возле одного из ресторанов в Оболонском районе, сообщают УНН.

Среди прочего, в украденном автомобиле находилось личное оружие судьи — пистолет Shmayser («Шмайсер»).

Согласно данным издания, полиция уже открыла уголовное производство по факту произошедшего. В то же время официальных комментариев по ситуации от правоохранителей пока не поступало.

Как ранее сообщали в полиции, владельцы автомобилей марок Toyota и Lexus чаще всего становятся жертвами угонщиков в Украине. Даже самые современные средства защиты не способны противостоять угонщикам, которые оснащены по последнему слову техники. На взлом системы безопасности автомобиля у них уходит меньше одной минуты.

Ранее «Ракурс» писал, что автомобили Toyota при попытке угона будут пускать в салон слезоточивый газ.


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