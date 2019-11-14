Викрали Lexus із пістолетом: жертвою викрадачів став суддя Госпсуду Києва. Фото: autoua.net

https://racurs.ua/ua/n129422-vykraly-lexus-z-pistoletom-jertvou-vykradachiv-stav-suddya-gospsudu-kyieva.html

Ракурс

Викрадення автомобіля Lexus, на якому їздив суддя Господарського суду, сталося в Києві.

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У момент викрадення «Лексус» був припаркований біля одного з ресторанів в Оболонському районі, повідомляють УНН.

Серед іншого, у вкраденому автомобілі знаходилася особиста зброя судді — пістолет Shmayser («Шмайсер»).

За даними видання, поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом події. Водночас офіційних коментарів щодо ситуації від правоохоронців поки що не надходило.

Як раніше повідомляли у поліції, власники автомобілів марок Toyota та Lexus найчастіше стають жертвами автовикрадачів в Україні. Навіть найсучасніші засоби захисту не здатні протистояти зловмисникам, які оснащені за останнім словом техніки. На злам системи безпеки автомобіля вони витрачають менше однієї хвилини.

Раніше «Ракурс» писав, що автомобілі Toyota під час спроби викрадення пускатимуть у салон сльозогінний газ.