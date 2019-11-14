Касові апарати: ухвалення законодавства, яке боротиметься зі схемами, схвалює більшість українців, фото — "Народна правда"

https://racurs.ua/ua/n129424-totalne-zaprovadjennya-kasovyh-aparativ-shvaluut-74-ukrayinciv-socopytuvannya.html

Ракурс

Більшість українців схвалили ідею обов’язкового встановлення касових апаратів. Ухвалення законодавства, яке боротиметься зі схемами, які використовує великий бізнес для виведення грошей за кордон і ухилення від податків, схвалили 74% українців.

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Більшість також підтримує тези законів про касові апарати, які зобов’язують малі підприємства та ФОПів видавати чеки покупцям, а також штрафують бізнес за невидачу таких чеків.

Такими є дані дослідження соціологічної групи «Рейтинг», яке провели наприкінці жовтня серед 2 тис. респондентів.

Дві третини опитаних підтримують запровадження повернення частини коштів покупцю (кешбек), у випадку якщо продавець не видав фіскальний чек на товар, а також створення додатку на зразок «Приват24» чи «Монобанк», який дозволить сплачувати всі податки у смартфоні.

Половина опитаних вважають, що розширення застосування касових апаратів наведе порядок у податковій сфері, але 38% вважають такий крок влади швидше утисками малого підприємництва. Більше 70% переконані, що потрібно збільшувати розмір податків для олігархів та великого бізнесу. Такий же відсоток опитаних виступають за те, щоб залишити або зменшити податки для малого бізнесу.

60% стикалися з ситуацією, коли продавець не видавав жодного чеку за придбані товари або послуги (29% — часто, 31% — час від часу), 38% — не стикалися з цим.

«Ракурс» повідомляв про реакцію керівника фіскальної служби Сергій Верланов на запровадження касових апаратів. Він вважає, що відповідно до положень ухвалених законів, ними мусять користуватися всі ФОПи, навіть ті, які не працюють з готівкою. Інакше кажучи, касові апарати мали б встановити працівники ІТ-сфери, самозайняті особи у сферах бухгалтерського обслуговування та надання юридичних послуг. Згодом Верланов цю тезу спростував.

Президент у жовтні підписав закони про застосування касових апаратів у сферах торгівлі, харчування та послуг, а також про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі.

Законами запроваджується обов’язковість використання реєстраторів розрахункових операцій фізичними особами-підприємцями, що працюють у сферах торгівлі та харчування. Підприємцям дозволять використовувати безкоштовні аналоги касових апаратів у вигляді додатків на смартфони, планшети та комп’ютери.