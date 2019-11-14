У грудні Онищенка повинні екстрадувати з Іспанії, фото: Facebook- Олександр Онищенко

https://racurs.ua/ua/n129423-u-grudni-onyschenko-povynni-ekstraduvaty-z-ispaniyi-sytnyk.html

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Олександра Онищенка, колишнього народного депутата України, можуть екстрадувати в країну з Іспанії в грудні.

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Глава Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розповів, що політика повернуть примусово. Про це він заявив «24 каналу».

З’ясувалося, що втікач-депутат програв всі суди на території Іспанії. Інстанції не підтримали його запити в питанні екстрадиції та визнання політичним біженцем.

Є рішення про його екстрадицію, — додав Ситник.

Керівник відомства вважає, що Онищенко може втекти до Німеччини, де має підприємства. У цій ситуації, на його думку, іспанські колеги повинні діяти оперативно.

Екс-нардепа підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу. Правоохоронці вважають, що його дії завдали державі збитків на суму близько 3 млрд грн.

Раніше Онищенко мав намір взяти участь у виборах до Верховної Ради. Але Верховний суд скасував рішення про його реєстрацію.