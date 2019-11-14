У Раді мають намір обкласти податками YouTube та Netflix. Фото: Eaglesinvestorsм

https://racurs.ua/ua/n129417-u-radi-maut-namir-obklasty-podatkamy-youtube-i-netflix.html

Ракурс

YouTube та Netflix можуть обкласти податками в Україні. Депутати Верховної Ради планують взяти у розробку законопроект про оподаткування аудіовізуальних мереж, традиційних лінійних та нелінійних медіа.

Loading...

Сучасне телебачення та радіомовлення, інтернет-сервіси з продажу контенту сьогодні жодним чином не регулюються законодавчо, тому потрібен закон про їх оподаткування, передають «Українські новини» слова голови комітету з питань гуманітарної та інфорполітики, нардепа від «Слуги народу» Олександра Ткаченка.

Він додав, що нормативний акт також має передбачати економічне регулювання діяльності ЗМІ, соцмереж і провайдерів. Такі платформи загального доступу повинні не лише отримувати дохід на території України, а й сплачувати податки.

Ткаченко заявив, що законопроект буде поширюватися на сервіси, доступні на території України, і ті, діяльність яких може оплачуватися резидентами з офісами у країні.

Нардеп вважає, що Раді необхідно зайнятися й питанням прозорості володіння, контролю та звітності в ліцензуванні і реєстрації контенту. Зокрема, важливості набуває мова контенту та доступ до нього неповнолітніх.

Одним із можливих пунктів законопроекту, за заявою Ткаченка, може бути заборона на володіння медіа представниками країни-агресора.

Між тим нагадаємо, що минулого тижня прем'єр-міністр України Олексій Гочнарук заявив, що в бюджеті на новий рік не передбачено підвищення податків. Чиновник повідомляв лише про скорочення його дефіциту.