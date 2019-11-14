В Росії студент коледжу убив одну людину і наклав на себе руки, фото: Max Pixel

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Стрілянина в коледжі Благовещенська: одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

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Зранку 14 листопада студент в навчальному закладі відкрив вогонь з мисливської рушниці, вбив одну людину і поранив трьох. Про це повідомляє міністерство охорони здоров’я Амурської області.

За даними правоохоронців, 19-річний злочинець приніс в одну з аудиторій зброю. Він виштовхнув вчительку і відкрив стрілянину по іншим учням.

У дитячу клінічну лікарню доставлені двоє підлітків (обом по 17 років). Третій поранений (йому 20 років) був госпіталізований в Благовіщенську міську лікарню.

Першими на місце події прибули співробітники ДПС. Вони попросили молодого чоловіка здатися, але той відкрив вогонь. Поліцейським вдалося заблокувати стрілка в аудиторії, де він незабаром наклав на себе руки.

Згідно з інформацією Baza, кілька місяців тому хлопець отримав дозвіл на носіння зброї. У серпні він купив мисливську рушницю. Рідним він сказав, що захопився полюванням.

Раніше в Харкові в супермаркеті стрілянину влаштував 14-річний підліток. В результаті 39-річна жінка та її 19-річний син отримали поранення, їх госпіталізували.