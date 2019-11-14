В России студент колледжа убил одного человека и покончил с собой, фото: Max Pixel

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Ракурс

Стрельба в колледже российского города Благовещенска произошла сегодня. В результате один человек погиб и еще три получили ранения.

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Утром 14 ноября в учебном заведении открыл огонь из охотничьего ружья его студент. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Амурской области.

По данным правоохранителей, 19-летний преступник принес в одну из аудиторий оружие. Он вытолкнул учительницу и открыл стрельбу по другим ученикам.

В больницу были доставлены три человека, двум из которых по 17 лет, а третьему раненому — 20 лет.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ДПС. По официальной версии, они попросили юношу сдаться, но в ответ он открыл огонь. Полицейские заблокировали стрелка в аудитории, где он вскоре покончил с собой.

Согласно информации Baza, несколько месяцев назад парень получил разрешение на ношение оружия. В августе он купил охотничье ружье. Родным он сказал, что увлекся охотой.

Ранее в Харькове в супермаркете стрельбу устроил 14-летний подросток. В результате 39-летняя женщина и ее 19-летний сын получили ранения, их госпитализировали.

Напомним также, что в октябре 2018 года в оккупированной россиянами Керчи массовое убийство в политехническом колледже учинил студент Владислав Росляков. В результате взрыва и стрельбы погибли более 20 человек и десятки пострадали.