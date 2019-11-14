Рада оставила акцизный сбор в местных бюджетах, фото — НВ

https://racurs.ua/n129419-rada-ostavila-akciznyy-sbor-v-mestnyh-budjetah.html

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Народные депутаты сегодня рассматривают во втором чтении проект закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (№ 2144).

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Рада проходит правки, на которых настаивают их авторы, и 233 нардепы поддержали поправку № 209, которая касается акцизного сбора для местных бюджетов, сообщается в трансляции из парламента.

Акциз, по замыслу правительства, должен был направляться в 2020 году в дорожный фонд областных советов, но депутаты предложили оставить его в 2020 году в общинах, чтобы усилить децентрализационных процессы.

Комитет предлагал не поддерживать эту правку, о чем с трибуны доложил председатель подкомитета Комитета по вопросам бюджета Юрий Кузбит. Но нардепы решили иначе, поскольку со следующего года общины ежегодно теряли бы примерно 7,7 млрд грн.

После голосования за поправку спикер Дмитрий Разумков объявил перерыв в заседании.

Сегодня Рада решила сначала рассмотреть изменения в Бюджетном кодексе, а после того взяться за законопроект о госбюджете на 2020 год во втором чтении.