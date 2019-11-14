Рада рассматривает бюджет-2020 и новые земельные законы: трансляция заседания, фото — Левый берег

https://racurs.ua/n129414-rada-rassmatrivaet-budjet-2020-i-novye-zemelnye-zakony-translyaciya-zasedaniya.html

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Верховная Рада в четверг, 14 ноября, рассматривает несколько важных вопросов. Основной пункт повестки дня — рассмотрение законопроекта «О государственном бюджете Украины на 2020 год» (№ 2000).

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Кроме того, во втором чтении планируют принять закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (№ 2144).

В закон о бюджете между первым и вторым чтением поступило более 1 тыс. поправок.

Также сегодня планируется рассмотреть в первом чтении два законопроекта, касающиеся земельных отношений: «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений» (№ 2194) и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них (аренды, суперфиции, эмфитевзиса) на электронных аукционах» (№ 2195).

Также Рада сегодня рассмотрит президентский законопроект № 2300, отменяющий государственную монополию на производство спирта и будет способствовать детенизации рынка спирта и ликеро-водочной продукции.

Кроме того, планируется уменьшить необоснованные штрафные санкции и остановить процесс ликвидации малого и среднего бизнеса в Украине (№ 1233).

Напомним, что вчера в Раде в первом чтении приняли основной закон, который вводит земельную реформу в Украине. После этого фракция «Батькивщина» объявила о переходе в оппозицию.