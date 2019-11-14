Расистский скандал: фанаты «Динамо» объяснили, что именно кричали Тайсону, скриншот видео

https://racurs.ua/n129413-eto-byli-sovy-a-ne-obezyany-fanaty-dinamo-ob-obvineniyah-v-rasizme-video.html

Ракурс

Активные фанаты киевского «Динамо» отвергли обвинения в расизме, которые им инкриминирует Национальная полиция, а также органы футбольного правосудия.

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Ультрас столичного клуба заявили, что во втором тайме матча с «Шахтером» симулировали звуки сов, а не обезьян. Один из фанатов пояснил, что речь идет о редком вымирающий вид сов.

У нас есть друзья во всемирной организации по защите животных, которые рассказали нам о ситуации с северными пятнистыми совами. Мы решили поддержать этих птиц. Как можно не отличить звук совы от звука обезьяны? — объяснил фанат по прозвищу Декстер ТСН.

Напомним, что 9 ноября во время матча в Харькове между «Шахтером» и «Динамо» арбитр Николай Балакин на несколько минут приостановил игру, поскольку посчитал, что фанаты киевлян проявили расизм к бразильским игрокам «Шахтера». В ответ полузащитник Тайсон показал болельщикам киевского клуба средний палец и впоследствии был удален.

Тайсона поддержали немало футболистов и за рубежом, в том числе звездный нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар. Сразу после матча «Шахтер» обнародовал жесткое заявление о расизме на стадионах Украины, а «Динамо» сообщило, что будет ждать результатов расследования и не желает заранее обвинять болельщиков в расизме.

«Ракурс» сообщал, что в скандал вмешалась и Нацполиция, которая открыла уголовное производство.