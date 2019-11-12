Расизм на матче «Шахтер» — «Динамо» расследует полиция, фото: Flickr-Aleksandr Osipov

https://racurs.ua/n129330-policiya-vozbudila-ugolovnoe-delo-o-rasizme-na-matche-shahter-dinamo.html

Ракурс

Матч «Шахтер» — «Динамо», который состоялся 10 ноября, завершился не только скандалом, но и уголовным производством в отношении болельщиков за расизм.

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Игра чемпионата Украины проходила на стадионе «Металлист» в Харькове. Около 20 болельщиков, которые находились в фан-секторе киевского клуба, выкрикивали неприличные лозунги в адрес бразильских футболистов «Шахтера». Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

По данному факту сотрудники Слободского отдела полиции открыли уголовное производство согласно ч. 1 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и прочего).

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, ведется розыск причастных к правонарушению болельщиков.

Как известно, матч в Харькове остановили на 75-й минуте. Капитан «Шахтера» Тайсон отреагировал на нелицеприятные выкрики динамовских ультрас, показав неприличный жест в их сторону. Через некоторое время игру возобновили. После инцидента футболисты и руководство киевского клуба заявили, что не поддерживают действия отдельных болельщиков.