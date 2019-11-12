Расизм на матчі «Шахтар» — «Динамо» розслідує поліція, фото: Flickr-Aleksandr Osipov

https://racurs.ua/ua/n129330-policiya-porushyla-kryminalnu-spravu-pro-rasyzm-na-matchi-shahtar-dynamo.html

Ракурс

Матч «Шахтар» — «Динамо», що відбувся 10 листопада, завершився не лише скандалом, а й кримінальним провадженням стосовно вболівальників через расизм.

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Гра чемпіонату України тривала на стадіоні «Металіст» у Харкові. Близько 20 уболівальників, які перебували у фан-секторі київського клубу, вигукували непристойні гасла на адресу бразильських футболістів «Шахтара». Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Харківської області.

За даним фактом співробітники Слобідського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 КК України (порушення рівноправ’я громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності тощо).

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, триває розшук причетних до правопорушення вболівальників.

Як відомо, матч у Харкові зупинили на 75-й хвилині. Капітан «Шахтаря» Тайсон відреагував на неприємні вигуки динамівських ультрас, показавши непристойний жест у їхній бік. Через деякий час гру поновили. Після інциденту футболісти і керівництво київського клубу заявили, що не підтримують дій окремих уболівальників.