"Динамо" в феєричному матчі вибило "Шахтар" з Кубка України. Фото: Footboom

https://racurs.ua/ua/n128793-dynamo-v-feierychnomu-matchi-vybylo-shahtar-z-kubka-ukrayiny.html

Ракурс

«Динамо» в матчі 1/8 фіналу Кубка України обіграло донецький «Шахтар». Зустріч проходила в Києві і завершилася перемогою столичного клубу в додатковий час.

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Основний час матчу завершився внічию 1:1. При цьому «Шахтар» зумів відповісти на гол Сергія Сидорчука, який відзначився на 22-й хвилині, тільки в компенсований час. На 90+2-й хвилині голом відзначився Тарас Степаненко.

Примітно, що ще до свистка про закінчення основного часу футболісти обох команд отримали по червоній картці. У «Динамо» поле покинув Володимир Шепелєв за грубий фол, а у «Шахтаря» за повторне попередження з поля достроково пішов Тарас Степаненко.

Після цього командам належить зіграти два додаткових тайми по 15 хвилин. У другому з них свою команду вивів вперед захисник «Динамо» Денис Попов, який відзначився точним ударом після подачі з кутового.

Нагадаємо, що київське «Динамо» минулого тижня грало в Лізі Європи з «Копенгагеном» з Данії. Зустріч завершилася внічию 1:1. Донецький «Шахтар» свій матч в Лізі чемпіонів також виграти не зумів. Вдома «гірники» не змогли обіграти хорватське «Динамо» — 2:2.