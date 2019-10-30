Новини України

АРМА: рейдерство є, а винних немає - міністр юстиції. Фото: sud.ua

https://racurs.ua/ua/n128792-arma-reyderstvo-ie-a-vynnyh-nemaie-ministr-ustyciyi.html

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Денис Малюська, міністр юстиції України, заявив, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) займалося рейдерством. Крім того, в рейдерських схемах при минулій владі брала участь державна система електронних торгів, яка реалізує арештоване майно (СЕТАМ).

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За словами глави відомства, в даний момент СЕТАМ повністю не вийшла з однієї з рейдерських схем. Кілька днів тому вона була зупинена, але не повністю, сказав він в інтерв’ю «Українській правді»,

Є таке відомство як АРМА. Законодавство по АРМА прописано настільки продумано, що навіть якщо трапляється якесь рейдерство, то винних немає. Більше того, всі учасники навіть зупинити цей процес не мають права, тому учасники незаконних дій відчували себе в безпеці, — зазначив він.

За словами міністра, арештоване майно в рамках кримінальних справ передавалося в АРМА, яке продавала його на торгах.

Ціна, як правило, вкрай низька. Вона навіть ринкова була б низькою, так як тут надзвичайна продаж — тут арештоване майно, кримінальне провадження, власник проти. А там ще й були майстри, які навіть низьку ринкову ціну занижували нижче плінтуса, — додав він.

Малюсько підкреслив, що найближчим часом з АРМА будуть звільнені деякі топ-чиновники. Також він додав, що СЕТАМ стане повноцінним учасником системи ProZorro і буде торгувати через неї.​

Нагадаємо, що Верховний суд пояснив АРМА, коли агентство продає майно протизаконно.