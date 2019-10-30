Новости Украины

Дания задержала россиян: «Нафтогаз» отреагировал на разрешение строить «Северной поток-2»

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев отреагировал на разрешение Дании строить «Северной поток-2». Он отметил, что сопротивление этой страны задержало россиян, стремившихся уже в 2019 году ввести его в эксплуатацию