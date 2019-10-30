Новости Украины

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При прошлой власти в Украине государственная система электронных торгов, которая реализует арестованное имущество, занималась рейдерством, заявил министр юстиции Денис Малюська
Бывшую судью апелляционного суда Днепропетровской области признали виновной в декларировании недостоверной информации. Это первый приговор, который вынес Высший антикоррупционный суд Украины
Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев отреагировал на разрешение Дании строить «Северной поток-2». Он отметил, что сопротивление этой страны задержало россиян, стремившихся уже в 2019 году ввести его в эксплуатацию