Высший антикоррупционный суд Украины вынес первый приговор. Фото: АИФ

https://racurs.ua/n128791-vysshiy-antikorrupcionnyy-sud-ukrainy-vynes-pervyy-prigovor.html

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Высший антикоррупционный суд Украины приговорил к штрафу бывшую судью апелляционного суда Днепропетровской области. Ее признали виновной в в декларировании недостоверной информации.

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Таким образом, ВАКС вынес первый приговор после своего создания. Согласно приговору, экс-судья должна заплатить около 51 тыс. грн штрафа, говорится в пресс-службе суда.

Кроме того, по решению суда в течение года бывшая судья не сможет занимать определенные должности, кроме выборных.

Также она может обжаловать решение в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней.

Напомним, что Совет адвокатов Киевской области обратился с открытым письмом в адрес Высшего антикоррупционного суда Украины, в котором раскритиковал его работу. Адвокаты считают, что суд «объявил им войну».