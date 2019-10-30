Новости Украины

Министр юстиции про пенитенциарную систему: феодально-вассальные отношения и броуновское движение правоохранителей. Фото: РБК​

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​Денис Малюська, министр юстиции Украины, считает, что в пенитенциарной системе нет человека, который бы ранее занимался тем, чего от него требуют сейчас.

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По словам главы Министерства юстиции, до его прихода в ведомство пенитенциарной системой руководил человек, которому «близко не давали подойти к ней». Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

Малюська отметил, что он ожидал в данной системе увидеть какую-то управленческую пирамиду, но в системе тюрем ее не оказалось.

Есть просто руководитель и есть анархия, феодально-вассальные отношения, где какие-то регионы, какие-то институты, а здесь еще есть какое-то учреждение, которое для них всех закупает, и при чем закупает без денег — они недавно сделали закупку рыбы на более миллиарда гривен, а еду — более трех миллиардов, — сказал министр.

Министр отметил, что понимает, что это все связано с криминальным миром, в котором свои законы и свои методы.

Это государство, это самая сложная тематика. Люди хоть и в погонах, а там броуновское движение абсолютно. То есть понимания, кто за что отвечает, в реальности там сложно получить, — добавил Малюська.

По словам министра, есть два выхода из ситуации: или же «идти воевать с системой», или же строить с нуля новую.

Во всем этом разобраться — это нужно иметь нешуточные нервы и стальную волю. Соответственно, это будет группа людей из моей команды, с отдельными качествами — отдельно со стратегическим видением, отдельно люди, которые понимают, как работать с неплатежеспособным бизнесом, и отдельно те, у которых стальные яйца, которые могут держать систему под контролем — и это их главная задача, — завершил Малюська.

Напомним, что Кабинет министров Украины в программе действий, которую подал в Верховную Раду, запланировал создание Единого реестра осужденных и лиц, взятых под стражу, открытие центров наблюдения и внедрение современных технических средств надзора.