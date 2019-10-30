​Украина пока не может выплачивать пенсии на ОРДЛО - министр. Фото: Страна

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Пенсии жителям ОРДЛО Украина не может выплачивать в настоящее время. Это связано с действиями главарей самопровозглашенных республик, заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда.

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Во время инвестиционного форума в Мариуполе она отметила, что оккупационные власти не дают возможности Украине осуществлять в ОРДЛО какую-либо законную деятельность.

У нас нет законных представительств Пенсионного фонда, органов социальной защиты, — сказала Коляда.

При этом министр добавила, что правительство Украины продолжает работу над упрощением процедуры пересечения контрольно-пропускных пунктов на Донбассе и получения выплат на подконтрольной территории.

Напомним, что в апреле прошлого года правительство разрешило украинцам получать пенсии независимо от места жительства и прописки. А в начале мая Верховный суд в образцовом деле удовлетворил иск о выплате пенсии переселенцам. Это решение украинские суды будут учитывать при рассмотрении подобных дел.