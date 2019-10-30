Україна поки не може виплачувати пенсії на ОРДЛО - міністр. Фото: Страна

https://racurs.ua/ua/n128789-ukrayina-poky-ne-moje-vyplachuvaty-pensiyi-na-ordlo-ministr.html

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Пенсії жителям ОРДЛО Україна не може виплачувати в даний час. Це пов’язано з діями ватажків самопроголошених республік, заявила міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда.

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Під час інвестиційного форуму в Маріуполі вона зазначила, що окупаційна влада не дає можливості Україні здійснювати в ОРДЛО будь-яку законну діяльність.

У нас немає законних представництв Пенсійного фонду, органів соціального захисту, — сказала Коляда.

При цьому міністр додала, що уряд України продовжує роботу над спрощенням процедури перетину контрольно-пропускних пунктів на Донбасі та отримання виплат на підконтрольній території.

Нагадаємо, що в квітні минулого року уряд дозволив українцям отримувати пенсії незалежно від місця проживання і прописки. А на початку травня Верховний суд в зразковій справі задовольнив позов про виплату пенсії переселенцям. Це рішення українські суди будуть враховувати при розгляді подібних справ.