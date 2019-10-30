Регламентний комітет направив подання на Дубневича на розгляд парламенту. Фото: Zaxid

https://racurs.ua/ua/n128788-reglamentnyy-komitet-napravyv-podannya-na-dubnevycha-na-rozglyad-parlamentu.html

Ракурс

Ярослав Дубневич, народний депутат України, найближчим часом може бути заарештований. Сьогодні Регламентний комітет направив подання до Верховної Ради на залучення народного обранця до кримінальної відповідальності.

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У засіданні Комітету взяли участь Генеральний прокурор Руслан Рябошапка та керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Також тут був присутній і сам Дубневич.

У ході засідання народний депутат попросив визнати подання незаконним. При цьому він зазначив, що йому нічого боятися і він нікуди не буде втікати.

Рішення про направлення подання в Раду підтримали дев’ять членів засідання, один утримався.

Під час засідання Рябошапка зазначив, що Дубневичу загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на початку січня САП направила Генпрокуратуру подання про зняття депутатської недоторканності з Ярослава Дубневича. НАБУ і СБУ розслідували кілька інших кримінальних проваджень, в яких фігурують компанії братів Дубневичів — Богдана і Ярослава (про розкрадання газу на суму понад 1,4 млрд грн).

Генеральний прокурор 17 жовтня підписав подання до Верховної Ради про надання згоди на залучення Дубневича до кримінальної відповідальності.