Регламентный комитет направил представление на Дубневича на рассмотрение парламента. Фото: Zaxid

https://racurs.ua/n128788-reglamentnyy-komitet-napravil-predstavlenie-na-dubnevicha-na-rassmotrenie-parlamenta.html

Ракурс

Ярослав Дубневич, народный депутат Украины, в ближайшее время может быть арестован. Сегодня Регламентный комитет направил представление в Верховную Раду на привлечение народного избранника к уголовной ответственности.

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В заседании комитета приняли участие генеральный прокурор Руслан Рябошапка и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Также здесь присутствовал и сам Дубневич.

В ходе заседания народный депутат попросил признать представление незаконным. При этом он подчеркнул, что ему нечего бояться и он никуда не будет бежать.

Решение о направлении представления в Раду поддержали девять членов заседания, один воздержался.

Во время заседания Рябошапка отметил, что Дубневичу грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что в начале января САП направила в Генпрокуратуру представление о снятии депутатской неприкосновенности с Ярослава Дубневича. НАБУ и СБУ расследовали несколько других уголовных производств, в которых фигурируют компании братьев Дубневичей — Богдана и Ярослава (о хищении газа на сумму более 1,4 млрд грн).

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 17 октября подписал представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение Дубневича к уголовной ответственности.