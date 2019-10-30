Новости Украины

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На инвестиционном форуме в Мариуполе подписали 12 важных меморандумов - Гончарук. Фото: Кабмин

На инвестиционном форуме в Мариуполе подписали 12 важных меморандумов — Гончарук

30 окт 2019, 18:22
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Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, подвел итоги инвестиционного форума в Мариуполе. Он рассказал, что во время встреч в рамках мероприятия было подписано 12 важных меморандумов.

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По словам главы правительства, команда президента представила 120 готовых инвестиционных проектов, говорится в сегодняшнем сообщении Кабинета министров.

Вместе со Всемирным банком запускаем работу Фонда международной партнерской поддержки — для восстановления и будущей реинтеграции Донбасса, — рассказал премьер.

Так, во время форума Украина подписала меморандум с мобильными операторами о перераспределении частот для обеспечения качественного и быстрого интернета на территории всей Украины, кроме того, с ЕБРР подписали меморандум о финансировании региональных дорог. Ожидается, что первый транш на восстановление местных дорог Украина получит в размере 300 млн евро.

Не менее важный документ — меморандум с вице-президентом Международной финансовой корпорации Джорджиной Бейкер о взаимопонимании между правительством Украины и IFC по государственно-частному партнерству. Наши международные партнеры будут инвестировать свои знания и опыт в сфере концессии, — добавил Гончарук.

По данным Кабинета министров, форум посетили около 700 гостей со всего мира.

Напомним, что Гончарук 29 октября вместе с мобильными операторами «Киевстар», Vodafone, lifecell и «Интертелеком» подписали меморандум, который обеспечит качественный интернет по всей территории Украины.

Источник: Ракурс


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На инвестиционном форуме в Мариуполе подписали 12 важных меморандумов — Гончарук

Правительство Украины подвело итоги инвестиционного форума в Мариуполе. По словам главы правительства Алексея Гончарука, на форуме украинская сторона представила 120 готовых инвестиционных проектов

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